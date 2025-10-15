Allora lascio Caos nel Movimento 5 Stelle dopo le ultime elezioni | Pronta alle dimissioni

15 ott 2025

Da tempo il Movimento 5 Stelle sta vivendo una fase di progressivo calo, evidente non solo nei numeri ma anche nello slancio politico che lo aveva caratterizzato nei primi anni di vita. Le ultime tornate elettorali, in particolare le regionali, hanno confermato la difficoltà del partito guidato da Giuseppe Conte nel mantenere una connessione con il suo elettorato originario. I voti si assottigliano, il consenso arretra e la forza propulsiva che un tempo ne faceva il simbolo dell’antipolitica sembra essersi dissolta in un lento processo di normalizzazione. >> “Una botta”. Sondaggi politici, chi sale e chi scende tra i partiti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

