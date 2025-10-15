Allo Steri la presentazione del libro Tubercolosi a Palermo di Mario Spatafora
Una principessa-manager di un secolo fa in anticipo sui tempi, una scuola al Giardino inglese a due piani senza mura perimetrali dove si studia all’aperto, l’Ospizio Marino del medico di Garibaldi.Sono alcune delle storie contenute in “Tubercolosi a Palermo”, di Mario Spatafora. Il libro, edito. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
