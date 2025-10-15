Allo Spazio Nòva arriva Danza Cieca

Novaratoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue a Novara Momvat, la rassegna dedicata alla danza contemporanea nata dalla collaborazione tra Nòva a.p.s., Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana e Piemonte dal Vivo, nell’ambito di Corto Circuito. Un progetto che fa della danza un linguaggio vivo, capace di costruire comunità e visioni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

spazio n242va arriva danzaAllo Spazio Nòva arriva “Danza Cieca” - Prosegue a Novara Momvat, la rassegna dedicata alla danza contemporanea nata dalla collaborazione tra Nòva a. Si legge su novaratoday.it

Cerca Video su questo argomento: Spazio N242va Arriva Danza