Allo Spazio Nòva arriva Danza Cieca
Prosegue a Novara Momvat, la rassegna dedicata alla danza contemporanea nata dalla collaborazione tra Nòva a.p.s., Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana e Piemonte dal Vivo, nell’ambito di Corto Circuito. Un progetto che fa della danza un linguaggio vivo, capace di costruire comunità e visioni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
LA SPERANZA DI CHI ARRIVA (terza) Giornata in ricordo di #MahmoudAbdalla Anche quest’anno ci ritroviamo ai Giardini Luzzati - Spazio Comune - e non solo - per ricordare Mahmoud Abdalla, il giovane egiziano vittima di un efferato omicidio nel 2023 - facebook.com Vai su Facebook
CASO OSIMHEN: ARRIVA LA RISPOSTA UFFICIALE DEL NAPOLI ? Attraverso una nota legale, il collegio difensivo della società ha esplicitato la natura legittima dell’affare #SSCNapoli #Osimhen #SpazioNapoli - X Vai su X
Allo Spazio Nòva arriva “Danza Cieca” - Prosegue a Novara Momvat, la rassegna dedicata alla danza contemporanea nata dalla collaborazione tra Nòva a. Si legge su novaratoday.it