Allo Spazio Nòva arriva Danza Cieca
Prosegue a Novara Momvat, la rassegna dedicata alla danza contemporanea nata dalla collaborazione tra Nòva a.p.s., Fondazione Nuovo Teatro Faraggiana e Piemonte dal Vivo, nell’ambito di Corto Circuito. Un progetto che fa della danza un linguaggio vivo, capace di costruire comunità e visioni. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
