Allied – Un’ombra nascosta | la storia vera dietro al film

Quella che ha portato alla realizzazione di Allied – Un’ombra nascosta ( qui la recensione ) è una storia degna di un film a sé stante. Un ventunenne inglese è in viaggio negli Stati Uniti, incerto sul suo futuro e desideroso di vedere il mondo. Steven Knight, oggi rinomato sceneggiatore, racconta: “ Facevo vari lavori saltuari e mi spostavo negli Stati Uniti. Ero in Arkansas e alloggiavo con una donna inglese che era una sposa GI – era arrivata negli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo aver sposato un soldato americano ”. 🔗 Leggi su Cinefilos.it
