Allianz lancia la nuova campagna per Milano Cortina 2026

Realizzata per i Giochi Olimpici Invernali. È on air dal 12 ottobre la nuova campagna pubblicitaria di Allianz, Partner Assicurativo Mondiale dei Movimenti Olimpico e Paralimpico fino al 2032, dedicata ai Giochi Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia fa da apripista alla campagna internazionale del Gruppo, con tre protagonisti d’eccezione: Sara Conti e Niccolò Macii, coppia di punta del pattinaggio artistico, e Giuseppe Romele, atleta paralimpico di sci di fondo.   Gli spot raccontano, con tono emozionale, la preparazione e le sfide degli atleti in vista dei Giochi, alternando immagini di gara e momenti di vita quotidiana per celebrare il coraggio e la determinazione che accomunano sportivi e persone comuni. 🔗 Leggi su 361magazine.com

