Allerta meteo su Napoli | le decisioni del Comune per giovedì 16 ottobre

A seguito dell’avviso di allerta meteo emanato dalla Protezione Civile regionale per fenomeni meteorologici avversi, valido fino alle 18.00 di giovedì 16 ottobre, il Comune di Napoli rende noto che resteranno chiusi, per tutta la durata dell'allerta, i parchi cittadini, il pontile nord di Bagnoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

