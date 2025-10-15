Allerta meteo su Napoli | le decisioni del Comune per giovedì 16 ottobre

Napolitoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A seguito dell’avviso di allerta meteo emanato dalla Protezione Civile regionale per fenomeni meteorologici avversi, valido fino alle 18.00 di giovedì 16 ottobre, il Comune di Napoli rende noto che resteranno chiusi, per tutta la durata dell'allerta, i parchi cittadini, il pontile nord di Bagnoli. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

allerta meteo napoli decisioniProrogata l’allerta meteo a Napoli e in Campania, temporali fino al pomeriggio di giovedì 16 ottobre - La Protezione Civile della Campania ha prorogato l'allerta meteo gialla, già in vigore, fino a giovedì 16 ottobre, estendendola a tutta la fascia costiera ... Come scrive fanpage.it

allerta meteo napoli decisioniMercoledì di temporali tra Napoli, Caserta e Salerno: scatta l'allerta meteo - L'avviso è valido per tutto il 15 ottobre tra piana campana, isole, area vesuviana, penisola sorrentino- Segnala rainews.it

allerta meteo napoli decisioniAllerta Meteo gialla a Napoli e in Campania oggi 15 ottobre: coinvolto dal casertano fino al Cilento - La perturbazione meteo che sta interessando la Campania è in rapida evoluzione e, da questo pomeriggio, interesserà anche i settori della fascia costiera della Campania che non ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Allerta Meteo Napoli Decisioni