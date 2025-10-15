Allerta meteo in Abruzzo e in altre regioni

Tempo in peggioramento in alcune regioni d'Italia dalle prossime ore con condizioni di spiccata instabilità. Sulla base delle previsioni disponibili, il dipartimento nazionale della protezione civile d’intesa ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.L’avviso prevede dal tardo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

+++ ALLERTA #METEO, L'ONDATA DI #MALTEMPO ENTRA NEL VIVO: TEMPORALI COME BOMBE IN #SICILIA E A #MALTA. E' ALLARME IN #CALABRIA E #PUGLIA | LIVE - X Vai su X

?Allerta meteo gialla su tutta la fascia costiera della Campania - facebook.com Vai su Facebook

Meteo: allerta arancione in Puglia e Calabria, gialla in altre 8 regioni. Temporali e forte vento, ecco le previsioni - Una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale continua ad interessare il nostro Paese, spostandosi gradualmente dal Mar Tirreno verso lo ... Segnala ilmessaggero.it

Meteo, scatta allerta arancione e gialla il 16 ottobre 2025 in Italia. Ecco dove - Prosegue lo stato di allerta meteo in diverse regioni d'Italia alle prese con una violenta ondata di maltempo. Secondo meteo.it

Allerta meteo arancione e gialla domani 16 ottobre e scuole chiuse in Calabria per maltempo: l’elenco dei comuni - Allerta meteo e scuole chiuse domani 16 ottobre in diversi comuni del sud Italia a causa di una ondata di maltempo ... Lo riporta fanpage.it