Allerta meteo gialla al Sud in diverse regioni maltempo e nubifragi dal Lazio a Napoli fino alla Sicilia

Ondata di maltempo al Sud, allerta meteo gialla in diverse regioni: attesi temporali e forti piogge dal basso Lazio fino alla Sicilia. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Allerta meteo gialla al Sud in diverse regioni, maltempo e nubifragi dal Lazio a Napoli fino alla Sicilia

Leggi anche questi approfondimenti

ALLERTA METEO GIALLA #ProtezioneCivileComunale #COC #PoliziaMunicipale La Protezione Civile della Regione Campania, a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per temporali di livello Giallo. Dalle ore 0 - facebook.com Vai su Facebook

+++ ALLERTA METEO, L'AERONAUTICA AVVERTE: "DA DOMANI FORTE MALTEMPO IN 4 REGIONI" +++ - X Vai su X

Allerta meteo gialla al Sud in diverse regioni, maltempo e nubifragi dal Lazio a Napoli fino alla Sicilia - Ondata di maltempo al Sud, allerta meteo gialla in diverse regioni: attesi temporali e nubifragi dal basso Lazio fino alla Sicilia ... Scrive virgilio.it

Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 15 ottobre 2025: le regioni a rischio - Il maltempo si sta concentrando soprattutto sul centro sud dell’Italia e anche per domani, mercoledì 15 ottobre, la Protezione civile ha valutato una ... Lo riporta fanpage.it

Allerta meteo gialla il 15 ottobre 2025 in Italia: ecco le regioni a rischio - Torna il maltempo in Italia e scatta una nuova allerta meteo per piogge e criticità in diverse regioni il 15 ottobre 2025. Si legge su meteo.it