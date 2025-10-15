Allerta meteo arancione per temporali e grandine | scuole chiuse in diversi Comuni
In seguito all'allerta meteo “arancione”, diramata oggi dalla Protezione Civile regionale (qui l’articolo), diversi comuni della provincia di Brindisi hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani, giovedì 16 ottobre 2025. L’allerta, per rischio idrogeologico e idraulico, è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
? Scuole chiuse a Reggio Calabria giovedì 16 ottobre per allerta meteo Niente lezioni in tutti gli ordini e gradi Leggi qui la notizia: https://avveniredicalabria.it/allerta-meteo-scuole-chiuse-a-reggio-calabria/… #scuola #sicurezza #allertameteo #Reggio - X Vai su X
L’Italia è ancora divisa tra sole maltempo, con una nuova allerta meteo per la giornata di giovedì 16 ottobre a causa del rischio di temporali e nubifragi. Ecco le previsioni meteo #meteo #previsioni - facebook.com Vai su Facebook
Meteo: allerta arancione in Puglia e Calabria, gialla in altre 8 regioni. Temporali e forte vento, ecco le previsioni - Una circolazione depressionaria sul Mediterraneo centrale continua ad interessare il nostro Paese, spostandosi gradualmente dal Mar Tirreno verso lo ... Scrive ilmessaggero.it
Meteo, scatta allerta arancione e gialla il 16 ottobre 2025 in Italia. Ecco dove - Prosegue lo stato di allerta meteo in diverse regioni d'Italia alle prese con una violenta ondata di maltempo. Riporta meteo.it
Scuole chiuse domani, l'elenco dei Comuni: da Reggio Calabria a Crotone, da Vibo Valentia a Catanzaro. L'allerta meteo arancione - Per questo motivo i sindaci di diversi comuni stanno diramando ordinanze per tenere le scuole chiuse domani, 16 ottobre 2025. Segnala leggo.it