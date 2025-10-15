Allerta meteo arancione per temporali e grandine | scuole chiuse in diversi Comuni

Brindisireport.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In seguito all'allerta meteoarancione”, diramata oggi dalla Protezione Civile regionale (qui l’articolo), diversi comuni della provincia di Brindisi hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di domani, giovedì 16 ottobre 2025. L’allerta, per rischio idrogeologico e idraulico, è. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

