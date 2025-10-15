Allerta meteo arancione e gialla domani 16 ottobre e scuole chiuse in Calabria per maltempo | l’elenco dei comuni

Allerta meteo e scuole chiuse domani 16 ottobre in diversi comuni del sud Italia a causa di una ondata di maltempo. La Protezione Civile ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse e valutato una allerta meteo arancione su Calabria e Puglia e allerta gialla su otto regioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

+++ ALLERTA METEO, L'AERONAUTICA AVVERTE: "ATTENZIONE IN 5 REGIONI" +++ - X Vai su X

?Allerta meteo gialla su tutta la fascia costiera della Campania - facebook.com Vai su Facebook

Allerta meteo arancione e gialla domani 16 ottobre e scuole chiuse in Calabria per maltempo: l’elenco dei comuni - Allerta meteo e scuole chiuse domani 16 ottobre in diversi comuni del sud Italia a causa di una ondata di maltempo ... Secondo fanpage.it

Maltempo, allerta arancione in Calabria e in Puglia - Gialla in Molise, Basilicata, Sicilia e su alcuni settori di Sardegna, Campania, Abruzzo, Lazio e sul ... Da ansa.it

Allerta meteo elevata da gialla ad arancione, scuole chiuse in alcuni comuni del lametino - Comunicazione valida per oggi pomeriggio 15 ottobre, e domani 16 ottobre su tutta la Regione, da parte della Protezione Civile. lameziainforma.it scrive