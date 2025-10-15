Allerta arancione e scuole chiuse da Reggio Calabria a Crotone dove giovedì 16 ottobre non ci sarà lezione

Allerta arancione in Calabria, scuole chiuse da Reggio Calabria a Crotone: la nota della Protezione Civile e le ordinanze. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Allerta arancione e scuole chiuse da Reggio Calabria a Crotone, dove giovedì 16 ottobre non ci sarà lezione

