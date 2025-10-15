Allergie spray nasale per shock anafilattico | ecco quando arriva in Italia
Uno spray a base di adrenalina invece della classica iniezione. Molti i vantaggi per i soggetti allergici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Argomenti simili trattati di recente
Potrebbe segnare una svolta per chi soffre di allergie gravi: uno spray nasale a base di adrenalina risulta più rapido dell’iniezione nel contrastare lo shock anafilattico - facebook.com Vai su Facebook
Rivoluzione nel trattamento delle allergie gravi. Dal 2026 in Italia arriva lo spray nasale di adrenalina cosenzachannel.it/italia-mondo/s… - X Vai su X
Allergie, spray nasale per shock anafilattico: ecco quando arriva in Italia - Con 150 milioni di pazienti stimati e 10mila casi di shock anafilattico solo in Italia, questa condizione miete ogni ann ... Da msn.com
Allergie, in arrivo uno spray nasale per lo shock anafilattico - Spray nasale al posto dell'iniezione contro lo shock anafilattico: si attende il suo arrivo in Italia per il 2026, ora che lo spray ha raggiunto le ultime fasi di valutazione da parte dell'AIFA. Si legge su repubblica.it
Shock anafilattico, nel 2026 il primo spray nasale di adrenalina: una svolta per 10mila pazienti ogni anno - Nel 2026 arriva lo spray nasale di adrenalina, alternativa senza ago che promette di salvare vite grazie a rapidità d’uso ed efficacia ... Da iodonna.it