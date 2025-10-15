È risaputo che l’allenamento di resistenza costruisce muscoli e fortifica le ossa. Ma la scienza sta ora svelando un beneficio più profondo e sorprendente: sollevare pesi anche solo due o tre volte a settimana può modificare in modo significativo i trilioni di batteri che vivono nel tuo intestino, e questo potrebbe accadere in appena otto settimane. Questa connessione tra potere muscolare e salute intestinale sta aprendo nuove frontiere nella comprensione di come l’esercizio fisico influisca sul nostro benessere generale. Influenza del microbiota intestinale sui ritmi circadiani e sulla risposta allo stress. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Allenamento di resistenza: un alleato inaspettato per il tuo microbioma intestinale