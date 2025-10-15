Allarme Coldiretti | no ai cibi sintetici a scuola

C’è preoccupazione per la presenza di alimenti ultraprocessati nelle mense. Il presidente Prandini: «Il comparto vale 707 miliardi, quanto 20 manovre». Federico Vecchioni (BF): «Una massa di risorse private ha identificato il mondo agricolo come opportunità». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Allarme Coldiretti: no ai cibi sintetici a scuola

