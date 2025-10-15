All' Arci Cral la presentazione del podcast Casa loro con l' autrice Natalie Fella
Venerdì 17 ottobre, alle ore 21:00, l’Arci Cral di San Vito al Tagliamento ospita la presentazione del podcast “Casa loro”, prodotto da Bottega Errante Edizioni in collaborazione con Oikos Ets. Ingresso libero, con tessera Arci.“Casa loro” racconta l’accoglienza attraverso le prospettive di chi. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
