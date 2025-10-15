Allagamenti per maltempo a Porto Torres mamma e figlia intrappolate in auto | il video del salvataggio

Momenti di apprensione nella mattinata di oggi, mercoledì 15 ottobre, a Porto Torres, dove sulla strada provinciale Funtana Cherchi, allagata per la pioggia, mamma e figlia sono rimaste intrappolate nella loro auto che rischiava di essere sommersa. Le due donne sono state tratte in salvo dai Vigili del fuoco. Sul posto anche Polizia locale e Carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

