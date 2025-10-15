Due case e un’area libera dove svolgere attività sportiva alla Verdina. Con una variante semplificata al piano operativo è stata decisa la trasformazione del terreno e della struttura dove sorgeva la pizzeria omonima con i campetti sportivi in via Andreuccetti, nel quartiere della Verdina. La proprietà fa capo all’imprenditore camaiorese Ivo Francesconi che aveva presentato da tempo il nuovo progetto. In pratica si tratta di un recupero di un volume già esistente che viene in parte reso a destinazione urbanistica e in parte a funzione pubblica sportiva. Le eccezioni avanzate dalla minoranza, in modo particolare dall’ex assessore all’edilizia ed esponente di Fratelli d’Italia, Massimiliano Micheli, hanno riguardato intanto il vincolo geomorfologico dell’area, trovandosi, stando a quanto affermato da Micheli, a monte e in una zona a rischio voragini e con l’assoggettamento a valutazione ambientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Alla Verdina sorgeranno due case e un'area dedicata allo sport