Davanti a una trentina di scout Nba, è andato in scena a New York il pro-day dell'Università di St. Bonaventure, ateneo attrazione azzurra con due prospetti italiani interessantissimi: Achille Lonati e Andrew Osasuyi. I due stanno appunto proseguendo il percorso di formazione negli Stati Uniti: ecco le loro parole. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Alla scoperta di Achille Lonati e Andrew Osasuyi: due prospetti azzurri in NCAA