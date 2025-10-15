Alla fine torna sempre Rugani

Contro il Milan, Daniele Rugani ha giocato la 151esima partita con la maglia della Juventus. È stato strano vederlo ricomparire all’improvviso, titolare al centro della difesa bianconera in una serata importante. In novanta minuti svuotati di eventi, si può dire che abbia giocato bene, o meglio: che sia stato affidabile. “Affidabile” è un termine che spesso viene usato quando si parla di lui. Prima della partita hanno chiesto a Tudor della scelta di farlo giocare titolare, nonostante avesse giocato fin lì pochissimi minuti: «Cosa ho detto al ragazzo? È un giocatore affidabile, che ha fatto partite importanti ed è giusto farlo giocare» è stata la sua risposta. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com © Ultimouomo.com - Alla fine torna sempre Rugani

