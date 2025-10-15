Alla faccia dei valori europei | la Lettonia vorrebbe deportare i cittadini russi che non passano l’esame di lingua
La situazione in Lettonia è piuttosto complicata per quanto riguarda lo status dei suoi abitanti. Dopo lo scioglimento dell’Unione Sovietica, un numero considerevole di loro aveva optato per la cittadinanza russa. Ora, dopo tanti anni si ritrovano a dover dare un esame di lingua, pena l’espulsione dal Paese. La scadenza del 13 ottobre. Riga aveva fissato al 13 ottobre il termine ultimo per superare l’esame di lingua lettone finalizzato all’ottenimento del permesso di soggiorno. Ormai la data è passata e adesso chi non avrà ottenuto il diplomino potrà essere soggetto a deportazione. Gli abitanti della Lettonia infatti non possono detenere sia la cittadinanza lettone sia quella russa. 🔗 Leggi su Follow.it
