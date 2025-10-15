Alla Casa di The Human Safety Net a Venezia un percorso interattivo e tanti laboratori per le scuole alla scoperta del potenziale in ciascuno di noi

Un percorso interattivo alla scoperta dei nostri punti di forza e tanti laboratori per ogni fascia d’età, dalla scuola di infanzia alla secondaria di secondo grado. Il programma di attività educative della Casa di The Human Safety Net è pensato per offrire a bambini e bambine un’occasione preziosa per la loro crescita come cittadini consapevoli. . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

