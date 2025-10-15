Alla Biblioteca Marucelliana la mostra 150 anni di attività editoriale della Libreria Antiquaria Gonnelli

Firenzetoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del centocinquantenario della Libreria Antiquaria Gonnelli la Biblioteca Marucelliana di Firenze ospiterà la mostra150 anni di attività editoriale della Libreria Antiquaria Gonnelli (1875–2025)”, dedicata alla lunga storia editoriale dell’odierna libreria antiquaria, casa d’aste. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

biblioteca marucelliana mostra 150I 150 anni della Libreria Antiquaria Gonnelli - Dal 21 ottobre mostra alla Biblioteca Marucelliana di Firenze. Da nove.firenze.it

Arco Teso, la musica a Firenze al tempo dei "Canti Orfici" - 30 presso il Salone monumentale della Biblioteca Marucelliana verrà inaugurata la mostra Arco Teso. Secondo lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Biblioteca Marucelliana Mostra 150