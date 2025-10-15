Alitalia partono le lettere di licenziamento per quasi 2mila lavoratori

Fiumicino, 15 ottobre 2025 – L’amministrazione straordinaria delle società del Gruppo Alitalia ha avviato l’invio via PEC delle lettere di licenziamento collettivo agli ex dipendenti ancora in cassa integrazione straordinaria, dopo che il Governo non ha dato l’ok alla proroga. L’Unione Sindacale di Base definisce il provvedimento una “ mattanza ” e chiede il ritiro immediato dell’atto, annunciando mobilitazioni e presìdi. USB sollecita inoltre misure oltre la sola NASpI, il mantenimento dei “brevetti” professionali e percorsi di formazione. “ L’Amministrazione Straordinaria delle società del Gruppo Alitalia ha anticipato l’invio delle lettere di licenziamento collettivo via PEC già nella giornata di oggi 15 ottobre, come era stato anticipato e nei giorni successivi partiranno anche le raccomandate AR. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it