Alitalia licenzia quasi 2mila dipendenti | Meloni li lascia senza cassa integrazione

Quifinanza.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cassa integrazione finita e tutti licenziati. Il tira e molla sui quasi 2mila lavoratori e lavoratrici dell’ex compagnia di bandiera Alitalia sembrerebbe arrivato al capolinea. Nonostante i tentativi dei sindacati di tenere in piedi il dialogo con il Ministero, il Governo ha già annunciato l’intenzione di non rinnovare la Cig per gli ex dipendenti del vettore, che si troveranno dunque senza paga, in centinaia anche a pochi passi dalla pensione. Sono 1.953 le persone che si sono viste recapitare la lettera con cui si comunica la risoluzione del contratto di lavoro il 31 ottobre. La lettera di Alitalia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

alitalia licenzia quasi 2mila dipendenti meloni li lascia senza cassa integrazione

© Quifinanza.it - Alitalia licenzia quasi 2mila dipendenti: Meloni li lascia senza cassa integrazione

Approfondisci con queste news

Alitalia, partono le lettere di licenziamento per quasi 2mila lavoratori - I sindacati chiedono lo stop immediato all'invio delle lettere ... ilfaroonline.it scrive

Alitalia, stop alla Cigs. Duemila dipendenti verso i licenziamenti - Non ci sono margini per ulteriori ammortizzatori sociali conservativi, si lavorerà invece per l'anno aggiuntivo di Naspi. Come scrive repubblica.it

Alitalia, stop Cigs per circa 2mila dipendenti: verso licenziamento collettivo - "Non ci sono margini per ulteriori ammortizzatori sociali conservativi" (tradotto: Cigs) e si procede dunque con la procedura di licenziamento collettivo dei ... Come scrive adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Alitalia Licenzia Quasi 2mila