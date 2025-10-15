Alitalia licenzia quasi 2mila dipendenti | Meloni li lascia senza cassa integrazione
Cassa integrazione finita e tutti licenziati. Il tira e molla sui quasi 2mila lavoratori e lavoratrici dell’ex compagnia di bandiera Alitalia sembrerebbe arrivato al capolinea. Nonostante i tentativi dei sindacati di tenere in piedi il dialogo con il Ministero, il Governo ha già annunciato l’intenzione di non rinnovare la Cig per gli ex dipendenti del vettore, che si troveranno dunque senza paga, in centinaia anche a pochi passi dalla pensione. Sono 1.953 le persone che si sono viste recapitare la lettera con cui si comunica la risoluzione del contratto di lavoro il 31 ottobre. La lettera di Alitalia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
