Alimentazione e sport per prevenire l’obesità | se ne parla in un incontro a Palazzo Farnese

Sabato18 ottobre, nella splendida cornice di Palazzo Farnese a Piacenza, si terrà la mattinata di approfondimento "Donne in forma: alimentazione e sport contro sovrappeso e obesità", un appuntamento gratuito e aperto a tutti.L’iniziativa, promossa dall’Azienda Usl di Piacenza insieme. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

