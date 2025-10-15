Alienazione dei posti auto nel condominio hotel Savioli | nuova seduta pubblica

Il Comune di Riccione comunica che è stata indetta un'ulteriore seduta pubblica per la continuazione della trattativa diretta finalizzata alla vendita di posti auto. L'appuntamento è fissato per giovedì 30 ottobre, alle ore 11, presso la sala commissioni consiliari, al piano interrato della sede. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

