Alì sbarca al Lido | supermercato parcheggi e giardino a Ca' Bianca

Dopo anni di discussione e rinvii, il supermercato Alì di Ca' Bianca, al Lido di Venezia, si farà. La Giunta comunale, su proposta dell’assessorato all’Urbanistica, comunica di aver licenziato la delibera di Consiglio comunale che recepisce l'accordo tra comune e Alì spa e approvato la variante. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it