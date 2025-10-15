Alessandro Siani porta il suo tour Fake News ad Avellino

Tempo di lettura: 3 minuti Continua ad arricchirsi a grande richiesta il calendario del tour di FAKE NEWS, il nuovo spettacolo scritto, diretto e interpretato da ALESSANDRO SIANI. Si aggiunge oggi una nuova tappa in Campania del Live Tour prodotto da Best Live e organizzato da Anni 60 produzioni che partirà dal Teatro Gesualdo di Avellino con un doppio appuntamento sabato 20 (ore 21) e domenica 21 dicembre 2025 (ore 18). I biglietti per le due nuove date sono disponibili da oggi alle ore 12 su Ticketone. Tra risate, emozioni e riflessioni, da dicembre 2025 ad aprile 2026 Alessandro Siani partirà per un viaggio incredibile nei principali teatri italiani da sud a nord. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Alessandro Siani porta il suo tour “Fake News” ad Avellino

