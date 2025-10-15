Alessandra Todde resta governatrice della Sardegna | Illegittima la decadenza
"Non spettava al Collegio regionale di garanzia elettorale di imporre la decadenza della presidente della Regione". Con la sentenza numero 148 pubblicata oggi, mercoledì 15 ottobre, la Corte costituzionale ha deciso: Alessandra Todde resta presidente della Regione Sardegna. "Lo Stato ha. 🔗 Leggi su Today.it
La Consulta: no alla decadenza, Alessandra Todde resta presidente della Regione Rese pubbliche le sentenze della Corte costituzionale - facebook.com Vai su Facebook
È sempre un piacere incontrare la nostra Alessandra Todde ? Alessandra in questi giorni è qui a Bruxelles per i lavori del Comitato Europeo delle Regioni. Sta svolgendo un grande lavoro per la Sardegna, con grande passione e competenza, e i risultati si v - X Vai su X
La Consulta: “Todde resta presidente” | Annullata l’ordinanza di decadenza - Secondo la Corte Costituzionale il Collegio regionale di garanzia elettorale non aveva il potere di dichiararne la decadenza ... cagliaripad.it scrive
Sardegna, Todde resta governatrice: la sentenza della Consulta - La Corte costituzionale si è espressa sul caso Todde, nello specifico sul ricorso relativo all’ordinanza- Scrive msn.com
Consulta, il Collegio di garanzia non poteva dichiarare decaduta Alessandra Todde: “Ha esorbitato dai propri poteri” - Il Collegio regionale di garanzia elettorale che ha dichiarato decaduta Alessandra Todde da presidente della Regione Sardegna, ha “ esorbitato dai propri poteri, cagionando una menomazione delle attri ... Da ilfattoquotidiano.it