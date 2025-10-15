Alessandra Todde resta governatrice della Sardegna | Illegittima la decadenza

Today.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Non spettava al Collegio regionale di garanzia elettorale di imporre la decadenza della presidente della Regione". Con la sentenza numero 148 pubblicata oggi, mercoledì 15 ottobre, la Corte costituzionale ha deciso: Alessandra Todde resta presidente della Regione Sardegna. "Lo Stato ha. 🔗 Leggi su Today.it

