alessandra todde resta governatrice della regione sardegna

Cagliari, 15 ott. (askanews) - La governatrice della Sardegna Alessandra Todde resta alla guida della sua regione. Lo ha stabilito la Corte costituzionale, che con la sentenza numero 148 si è pronunciata sul ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna nei confronti dello Stato. Gli "Ermellini" hanno annullato le decisioni del Collegio di garanzia elettorale che avevano chiesto la decadenza della presidente della Regione. Senza la decisione di oggi ci sarebbero state nuove elezioni. Il Collegio aveva affermato la necessità della decadenza di Alessandra Todde, ritenendo irregolari alcune procedure nella gestione della campagna elettorale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

