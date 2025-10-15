Alessandra Todde resta a capo della Sardegna | cosa dice la sentenza della Corte Costituzionale
Nessuno scossone politico in Sardegna. In merito al ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Sardegna nei confronti dello Stato la Corte Costituzionale ha detto l’ultima parola sul caso: Alessandra Todde resta presidente della Regione. L’ordinanza di decadenza non poteva essere emessa “per avere l’atto esorbitato dai poteri rimessi all’organo statale di controllo e cagionato una menomazione delle attribuzioni costituzionalmente garantite alla Regione autonoma della Sardegna”. Insomma, secondo quanto sostenuto oggi dalla Consulta, non spettava al Collegio regionale di garanzia elettorale di imporre la decadenza della presidente della Regione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
