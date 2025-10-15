Alessandra Ollari a Calestano l' ultimo saluto due anni dopo la scomparsa Sulla morte | ipotesi di una lesione al collo
Funerali per Alessandra Ollari, due anni dopo la scomparsa e a un anno e mezzo dal ritrovamento dei resti del suo corpo, rivenuti nel febbraio 2024 in un'area verde, a poche centinaia di metri dalla sua abitazione. La Procura di Parma ha infatti dato il nulla osta per i suoi funerali, celebrati. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
