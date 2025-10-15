Alessandra Nardini la donna più votata della Toscana | Un risultato che mi carica di responsabilità Ora avanti con sanità e infrastrutture

Con 14.528 voti è la candidata consigliere più votata nella provincia di Pisa e seconda a livello regionale, oltre a essere la donna più votata di tutta la Toscana. L'assessore uscente Alessandra Nardini, originaria di Capannoli, ha avuto un grande successo di preferenze nelle elezioni regionali. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

