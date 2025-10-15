Alessandra Nardini la donna più votata della Toscana | Un risultato che mi carica di responsabilità Ora avanti con sanità e infrastrutture
Con 14.528 voti è la candidata consigliere più votata nella provincia di Pisa e seconda a livello regionale, oltre a essere la donna più votata di tutta la Toscana. L'assessore uscente Alessandra Nardini, originaria di Capannoli, ha avuto un grande successo di preferenze nelle elezioni regionali. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Approfondisci con queste news
Matteo Biffoni, Bernard Dika, Alessandra Nardini, Stefania Saccardi. Sono solo alcuni dei nomi degli eletti al prossimo consiglio regionale, certi di un posto nell’aula di Palacxo del Pegaso. Sono i Campioni di preferenze che hanno sbancato la classifica dei vo - facebook.com Vai su Facebook
L’assessora spiega che l'eurodeputato le ha rivolto "un attacco sessista", con "un post, inquadrando la targa di "piazza della Passera" a Firenze e scrivendo "Oggi il comizio lo faccio qua. Qua sicuramente l'assessore Alessandra Nardini e il sindaco Linda Van - X Vai su X
La più votata in Toscana è Alessandra Nardini: “Guerriglia contro di me. Ora il Pd segua Schlein” - L’assessora uscente ha fatto il pieno di preferenze nelle ultime elezioni: “In proporzione più voti del 2020, tolta una donna per danneggiarmi” ... Riporta msn.com