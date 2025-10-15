Aldo Cazzullo torna stasera in tv con Una giornata particolare il programma di approfondimento storico in onda ogni mercoledì su La7

Ci sono giornate che pesano più di altre nella bilancia della storia. Ventiquattro ore in cui tutto crolla, tutto inizia o si compie. Momenti in cui il destino di uomini e donne si intreccia con quello di interi popoli, lasciando un’impronta indelebile nel tempo. È Una giornata particolare. Dopo il grande successo delle passate edizioni, il vice direttore del Corriere della Sera, Aldo Cazzullo, riparte con il racconto di nuovi momenti cruciali. Il programma di approfondimento storico torna da stasera tv e ogni mercoledì in prima serata alle 21.15 su La7 (e in streaming in contemporanea sul sito del canale ). 🔗 Leggi su Amica.it

