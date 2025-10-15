Aldo Bianchini decano dei cavatori a 92 anni in cerca di tartufi

Tartufaio da oltre settanta anni, per passione e tradizione come in tanti a Città di Castello e in altotevere, vera e propria capitale della “filiera” del tartufo, dalla cerca alla tavola. È la storia di Aldo Bianchini, 92 anni, cavatore in attività, conferma questa tendenza, ormai un fatto di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

