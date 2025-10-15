Alcott e Napoli Basket insieme | firmata la partnership che dà vita alla Alcott Arena

La storica azienda Capri Group, cui fanno capo i brand ALCOTT e Gutteridge, diventa Main Sponsor della S.S. Napoli Basket e dà il nome alla nuova casa del basket napoletano: il PalaBarbuto diventa ALCOTT ARENA. Una nuova e prestigiosa sinergia tra due eccellenze partenopee prende forma: ALCOTT, brand di punta del Capri Group, annuncia ufficialmente . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Alcott e Napoli Basket insieme: firmata la partnership che dà vita alla Alcott Arena

