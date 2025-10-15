Alcol e droga al volante o in moto I simulatori arrivano nelle scuole per mettere in guardia i ragazzi

Appositi simulatori funzionanti con occhiali e realtà virtuale per far toccare con mano, ma in maniera protetta, agli studenti gli effetti dell’alcol e della droga: senso di smarrimento, scarso equilibrio, vista deviata e annebbiata. Sono alcuni degli strumenti di educazione stradale, che accmpagnano le lezioni e gli eventi dedicati a giovani delle scuole. Quest’anno scolastico gli agenti incontreranno circa 500 studenti delle classi terminali, quelli che utilizzano motorini e monopattini e si accingono a conseguire la patente o sono neo patentati. Il primo appuntamento è per giovedì 14 novembre, all’Istituto tecnico Enrico Fermi di Desio: con una mattinata ricca di interventi e laboratori: protagonistilo psicologo forense e i laboratori interattivi con cane antidroga e simulazioni degli stati alterati. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alcol e droga al volante o in moto. I simulatori arrivano nelle scuole per mettere in guardia i ragazzi

