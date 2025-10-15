Alcol droga e vandalismo residenti di Porta Sole esasperati dalla malamovida

Perugia, notti di alcol, droga e vandalismo a Porta Sole, con i residenti esasperati per le auto danneggiate e gli schiamazzi fino all'alba: "Situazione fuori controllo e forze dell'ordine impotenti".Notte dopo notte, un cocktail di alcol, droga e vandalismo sta rendendo la vita impossibile ai. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

