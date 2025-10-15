Alcaraz | Il più delle volte non sono a conoscenza del montepremi in palio nei tornei

In vista del Six Kings Slam in Arabia Saudita (Ryadh), Carlos Alcaraz ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Marca. Durante la chiacchierata, si è anche soffermato sul tema montepremi. Le parole di Alcaraz. Come ti senti alla caviglia sinistra? Ti fa ancora male? «La caviglia sta bene, recuperando entro limiti ragionevoli. È stata una distorsione di secondo grado e, senza molto riposo, ci vuole sempre un po' più di tempo per recuperare. Potrei ancora giocare, non con fastidio, ma con un po' di dubbi. Quei dubbi ci mettono sempre un po' a svanire, ma la verità è che stiamo facendo un buon lavoro.

