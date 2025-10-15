Alcaraz fa lo gnorri alla domanda diretta sui soldi | Non so neanche quanti sono
La domanda sulla munificenza degli importi al Six King Slam e su quanto è riuscito a mettere in tasca vincendo 24 titoli nel circuito maggiore un po' imbarazza il campione iberico. Non ne parla volentieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Alcaraz, la caviglia fa male: ecco la decisione che tiene in ansia i suoi tifosi e il team - C'è grande preoccupazione per le condizioni di Carlos Alcaraz, vittima di un infortunio alla caviglia nel corso del primo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Riporta corrieredellosport.it
Tennis: Tokyo; Alcaraz si fa male a caviglia, poi riprende - Tanto spavento per Carlos Alcaraz nel match d'esordio all'Atp 500 di Tokyo, contro l'argentino Sebastian Baez. Segnala ansa.it