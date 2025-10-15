Alberto Tomba tutte le fidanzate famose

Dilei.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per anni re incontrastato delle piste alpine, Alberto Tomba è ancora uno degli sciatori italiani più forti di sempre. Se i suoi successi sportivi parlano da soli (con 50 vittorie di gare in Coppa del mondo e tre ori Olimpici), molto poco si sa invece della sua vita privata. Nonostante la fama di sex symbol, Tomba ha scelto di mantenere un profilo riservato, pur non negando di aver sempre avuto un certo successo con le donne: “Sul piano affettivo ho avuto poche ragazze, ma ne ho conosciute parecchie. Si avvicinavano prima di tutto perché ero famoso: non è facile tenere i conti.”, ha candidamente ammesso in un’intervista. 🔗 Leggi su Dilei.it

alberto tomba tutte le fidanzate famose

© Dilei.it - Alberto Tomba, tutte le fidanzate famose

Altri contenuti sullo stesso argomento

alberto tomba tutte fidanzateAlberto Tomba, tutte le fidanzate famose - Quella con Martina Colombari è probabilmente la relazione sentimentale più famosa di Alberto Tomba. Lo riporta dilei.it

alberto tomba tutte fidanzateAlberto Tomba perché non ha avuto figli e non si è mai sposato? Gli amori famosi - Scopri perché Alberto Tomba non ha avuto figli né si è sposato: la verità sulla sua vita privata, la relazione storica con Martina Colombari e i flirt mai confermati ufficialmente. Riporta tag24.it

alberto tomba tutte fidanzateAlberto Tomba: età, dieta, dove vive, patrimonio ed eredità, moglie e figli, l’addio a Martina Colombari, cosa fa oggi - Uno dei più grandi sciatori di tutti i tempi, ma anche una incursione nel mondo del cinema. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Alberto Tomba Tutte Fidanzate