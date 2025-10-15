Alberto Tomba tutte le fidanzate famose

Per anni re incontrastato delle piste alpine, Alberto Tomba è ancora uno degli sciatori italiani più forti di sempre. Se i suoi successi sportivi parlano da soli (con 50 vittorie di gare in Coppa del mondo e tre ori Olimpici), molto poco si sa invece della sua vita privata. Nonostante la fama di sex symbol, Tomba ha scelto di mantenere un profilo riservato, pur non negando di aver sempre avuto un certo successo con le donne: “Sul piano affettivo ho avuto poche ragazze, ma ne ho conosciute parecchie. Si avvicinavano prima di tutto perché ero famoso: non è facile tenere i conti.”, ha candidamente ammesso in un’intervista. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alberto Tomba, tutte le fidanzate famose

