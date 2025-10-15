Alberto Stefani due mani strette sulla copertina e 195 pagine di appunti presi a mano ai gazebo | il programma del candidato presidente della Regione Veneto

Ilgazzettino.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due mani che si stringono, quella di un giovane e quella di un anziano. Tre parole di titolo:?Veneto una comunità?. E poi tutto quello che Alberto Stefani intende fare da. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

alberto stefani due mani strette sulla copertina e 195 pagine di appunti presi a mano ai gazebo il programma del candidato presidente della regione veneto

© Ilgazzettino.it - Alberto Stefani, due mani strette sulla copertina e 195 pagine di appunti presi a mano ai gazebo: il programma del candidato presidente della Regione Veneto

News recenti che potrebbero piacerti

alberto stefani due maniAlberto Stefani, due mani strette sulla copertina e 195 pagine di appunti presi a mano ai gazebo: il programma del candidato presidente della Regione Veneto - Due mani che si stringono, quella di un giovane e quella di un anziano. Scrive ilgazzettino.it

alberto stefani due maniAlberto Stefani, candidato in Veneto per il dopo Zaia: «I veneti non pagheranno nuove tasse. Migranti? Solo se c'è lavoro» - La prima intervista del leghista che si candida come governatore: «Il sociale è la mia priorità, creeremo un fondo per incentivare medici e infermieri. corrieredelveneto.corriere.it scrive

alberto stefani due maniAlberto Stefani, l'attacco di Manildo: «È con la Lega di Vannacci». La replica: io sto con i veneti - Il giovane leghista “gentile” candidato alla presidenza della Regione del Veneto alla stessa stregua del generale del “Mondo ... ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Alberto Stefani Due Mani