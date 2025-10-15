Alberi tagliati in città Legambiente | Servono interventi immediati
Tempo di lettura: 3 minuti Nei giorni scorsi Avellino ha subito una nuova serie di abbattimenti di alberi ad alto fusto. L’episodio più recente in ordine cronologico riguarda i tigli di via Tagliamento e purtroppo non sarà l’ultimo. A dirlo è il circolo di Legambiente Avellino – Alveare con una nota stampa. Gli ambientalisti chiariscono che «bisogna immediatamente programmare la messa a dimora. Ogni pianta ha un ciclo di vita, è normale che sia così. A ogni abbattimento devono però seguire nuove piantumazioni in modo celere e numeroso». «È importante – spiega il vicepresidente di Legambiente Avellino con delega al verde Antonio Dello Iaco – che si proceda con la piantumazione di alberi giusti al posto giusto, privilegiando le specie adatte e previste da piano del verde comunale ma senza avere paura di piantare alberi ad alto fusto». 🔗 Leggi su Anteprima24.it
