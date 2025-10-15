Albanese | Il Governo non può abbandonare i precari dell’Ufficio per il processo Serve una scelta di giustizia e di visione
Tarantini Time Quotidiano “Esprimo la mia piena solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori precari dell’Ufficio per il processo di Taranto che dopo lo sciopero del 16 settembre, anche oggi si astengono dal lavoro per denunciare una situazione ormai insostenibile. Il loro grido non può restare inascoltato”. Lo dichiara l’avvocato Egidio Albanese, presidente dell’associazione La Voce di Taranto e candidato al Consiglio regionale con Decaro Presidente “Il Governo – prosegue Albanese – deve assumersi la responsabilità di garantire la stabilizzazione di tutto il personale assunto con contratti a termine nell’ambito del PNRR. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
