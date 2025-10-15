Alatri nonnino spacciatore condannato finisce in carcere
I Carabinieri della Stazione di Alatri hanno eseguito nel pomeriggio di oggi, 15 ottobre 2025, un'ordinanza di espiazione di pena detentiva, mettendo fine a una vicenda giudiziaria legata al mondo dello spaccio locale. L'operazione conferma la determinazione delle forze dell'ordine nel garantire. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
