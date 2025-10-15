alaska il tifone halong spazza via le case

Villaggi costieri evacuati per il passaggio del tifone Halong. A Bethel una donna ha raccontato di aver visto circa 20 case galleggiare e trascinate via. Nel video che ha registrato le immagini di una casa sommersa quasi fino al tetto davanti alla sua abitazione. Durante il fine settimana, forti venti e mareggiate hanno colpito le comunità native dell'Alaska isolate e situate in zone basse lungo il delta dello Yukon-Kuskokwim, nel sud-ovest dell'Alaska, a quasi 500 miglia (800 km) da Anchorage. In tutta la regione, più di 1.300 persone sono state sfollate. Decine di persone sono state trasportate in elicottero in un rifugio allestito nell'armeria della Guardia Nazionale nella città di Bethel e le autorità stanno valutando la possibilità di trasferire gli sfollati in rifugi a lungo termine o alloggi di emergenza a Fairbanks e Anchorage, poiché lo spazio a disposizione sta per esaurirsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

