Alaska il tifone Halong spazza via le case

Tgcom24.mediaset.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Villaggi costieri evacuati per il passaggio del tifone Halong. A Bethel una donna ha raccontato di aver visto circa 20 case galleggiare e trascinate via. Nel video che ha registrato le immagini di una casa sommersa quasi fino al tetto davanti alla sua abitazione. Durante il fine settimana, forti venti e mareggiate hanno colpito le comunità native dell'Alaska isolate e situate in zone basse lungo il delta dello Yukon-Kuskokwim, nel sud-ovest dell'Alaska, a quasi 500 miglia (800 km) da Anchorage. In tutta la regione, più di 1.300 persone sono state sfollate. Decine di persone sono state trasportate in elicottero in un rifugio allestito nell'armeria della Guardia Nazionale nella città di Bethel e le autorità stanno valutando la possibilità di trasferire gli sfollati in rifugi a lungo termine o alloggi di emergenza a Fairbanks e Anchorage, poiché lo spazio a disposizione sta per esaurirsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

alaska il tifone halong spazza via le case

© Tgcom24.mediaset.it - Alaska, il tifone Halong spazza via le case

Altre letture consigliate

alaska tifone halong spazzaAlaska, il tifone Halong spazza via le case: le immagini - (LaPresse) Villaggi costieri evacuati per il passaggio del tifone Halong. Come scrive stream24.ilsole24ore.com

alaska tifone halong spazzaDramma in Alaska, il tifone Halong distrugge tutto: “Situazione devastante” - Nei giorni scorsi, il tifone Halong aveva già colpito duramente il Giappone, provocando danni, interruzioni di corrente e disagi in diverse zone della nazione. Scrive alphabetcity.it

alaska tifone halong spazzaAlaska, tifone Halong causa inondazioni e allagamenti - Il tifone Halong ha provocato gravi inondazioni e venti violenti nell’Alaska occidentale domenica 12 ottobre. Secondo tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Alaska Tifone Halong Spazza