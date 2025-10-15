Al via l' edizione 2025 di UmbriaLibri Off ciclo di incontri culturali organizzati da editori e autori umbri

A pochi giorni dall'avvio di UmbriaLibri 2025, festival letterario promosso dalla Regione Umbria, Perugia si prepara ad accogliere UmbriaLibri Off, ciclo di incontri organizzati da autori ed editori umbri in attesa dell'inizio ufficiale della manifestazione. Una serie di appuntamenti tra librerie. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

