Al via la Festa del Cinema di Roma | i 13 film proiettati al Parco della Musica

Roma, 15 ottobre 2025 – Primi passi, esordi, ovvero la voglia di tentare la difficile strada del cinema, questo il vero significato di “opera prima” di cui questa 20ma edizione del Roma Film Fest è più che mai ricca. Sono infatti ben tredici i film che si vedranno all’Auditorium Parco della Musica da oggi fino al 26 ottobre e che correranno anche al premio Miglior opera prima Poste Italiane. I film italiani. Tre intanto le opere italiane: “ Breve storia d’amore ” di Ludovica Rampoldi, “ Elena del Ghetto ” di Stefano Casertano (entrambi nella sezione Grand Public) e “ Tienimi presente ” di Alberto Palmiero (Freestyle). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

