Al via la campagna di Stefani Salvini | Avremo il governatore più giovane d' Italia

Un minuto di silenzio per commemorare Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà, i tre carabinieri che hanno perso la vita nella tragica esplosione del casolare avvenuta a Castel D'Azzano. Ha preso avvio così, mercoledì sera al Gran Teatro Geox di Padova, la campagna elettorale del. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Altre letture consigliate

APERTURA CAMPAGNA ELETTORALE REGIONALI VENETO DI ALBERTO STEFANI (PADOVA, 15/10/2025) - X Vai su X

Da ieri è iniziata la campagna di gazebo in tutte le piazze per le elezioni regionali del 23 e 24 Novembre. Monselice c’è come sempre! Sosteniamo il candidato Presidente Alberto Stefani e la lega. Vi aspettiamo! - facebook.com Vai su Facebook

Stefani: «Il mio Veneto? Sostenibile, anziani al centro». Mercoledì la presentazione a Padova con Matteo Salvini e Luca Zaia - Il quartier generale della campagna elettorale di Alberto Stefani sarà qui, in questa sede della Lega- ilgazzettino.it scrive

Stefani verso la regione Veneto, al via la campagna elettorale. Zaia: «Se sono un problema, vedrò di diventarlo davvero» - E' l'inizio di un nuovo capitolo per il Veneto, che dopo 15 anni di presidenza firmata Luca Zaia è pronta a cambiare. Lo riporta ilmessaggero.it

Elezioni regionali in Veneto, la Lega prenota il Gran teatro Geox per il «via» alla campagna: slitta ancora l’ufficialità per Stefani - Per la sera di mercoledì 8 ottobre sarà presente il vice premier, ministro e segretario federale della Lega, Matteo Salvini ... Come scrive corrieredelveneto.corriere.it